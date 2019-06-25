(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). На 88-м году ушел из жизни известный юрист, участник комиссии о помиловании при президенте РТ Виктор Малков, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Закончив с отличием юридический факультет Казанского университета, с августа 1956 и до октября 1962 года Малков работал в органах МВД Куйбышева. Был награжден за успехи значком «Отличник милиции».

С 1962 по 1968 год прошел путь от стажера-преподавателя до декана юридического факультета Казанского государственного университета. Виктор Малков работал замсекретаря парткома КГУ, доцентом кафедры уголовного права и криминологии, деканом юридического факультета.

В январе 1975 года он защитил докторскую диссертацию в Московском университете имени Ломоносова на тему «Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву».

В конце 1975 года Виктор Малков стал завкафедрой уголовного процесса и криминалистики КГУ. В 1978 получил ученое звание «профессора». В 1993 году был избран действительным членом Международной академии наук высшей школы и работал до 1999 года членом Научно-консультативного совета по правовой реформе при президенте РФ.

В январе 2000 года Малков занял должность профессора Института экономики, управления и права в Казани, в 2002 году перешел на должность завкафедрой уголовного права и процесса этого же института.

С 2013 по 2018 год он работал профессором кафедры уголовного права Казанского юридического института МВД России. В 2018 году стал профессором кафедры уголовного права и криминологии Самарского государственного университета.

Виктор Малков входил в состав Комиссии по вопросам помилования при президенте РТ, а также в Общественный совет при МВД по РТ.

Кроме того, он был председателем редакционного совета общественно-правового и научного журнала «Право и жизнь в Татарстане».

«Вся жизнь Виктора Малкова – яркий пример беззаветного служения Закону, избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям. Он прожил яркую жизнь, всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах руководства и коллектива прокуратуры РТ», – сообщил Галиев.

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