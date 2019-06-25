Шорт-лист дефицитных рабочих профессий хотят составить в России

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Шорт-лист дефицитных рабочих профессий предложил сформировать депутат Госдумы Виктор Зубарев, передает RT.

«В России в целях борьбы с безработицей среди молодежи может появиться национальный шорт-лист рабочих профессий, по которым остро не хватает специалистов», — говорится в сообщении.

Список поможет снизить не только молодежную безработицу, но и повысит имидж рабочих профессий, считает парламентарий.

В России сформировался замкнутый круг: молодые люди в целом отдают предпочтение не средним специальным учебным заведениям, где им могут дать рабочую профессию, а вузам. В то же время выпускники вузов испытывают трудности с трудоустройством из-за отсутствия опыта и практических навыков. При этом работадателям не хватает рабочих рук, отметил Зубарев.

Шорт-лист дефицитных рабочих профессий не является единственной инициативой парламентария. Он также предложил обновить образовательные программы в ссузах, наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.

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