ВСК признана лидером в сегменте страхования имущества заемщиков

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). 18 июня в Москве состоялась конференция «Банкострахование 2019», организованная аналитическим агентством «БизнесДром», журналом «Банковское обозрение» и медиа-информационной группой «Страхование сегодня», которая была посвящена партнерству страховщиков, банков, а также посредников и маркетплейсов. В ходе мероприятия Страховой Дом ВСК получил диплом лидера в сегменте страхования имущества заемщиков, а представитель компании принял участие в дискуссии.

На конференции руководители страховщиков, банков, регулирующих органов, представители СМИ и аналитики финансового рынка обсудили перспективы, изменения структуры и динамики банкострахования. Исполнительный директор Департамента по работе с банками ВСК Станислав Падалко принял участие в баттле на тему трансформации продуктов в банкостраховании в эпоху диджитализации: коробочные продукты VS индивидуальные пакеты. Он выступил за команду, которая выдвигала аргументы за индивидуальный подход к клиентам и персонализацию предложения в соответствии с их потребностями, а также применение для этих целей анализа big data и формирование индивидуального профиля каждого клиента.

Также в ходе мероприятия состоялось награждение лучших игроков отрасли. Страховой Дом ВСК получил диплом в номинации «Лидер в сегменте страхования имущества заемщиков».

фото предоставлено Московским Бизнес Клубом



«Мы продолжаем активно развивать партнерские отношения с отечественными и зарубежными кредитными организациями, а также усиливаем присутствие в digital-сегменте — в частности, запустили онлайн-оформление ипотеки с использованием технологии API. Внедрение новых IT-решений в 2018 году позволило нам оптимизировать процессы взаимодействия с банками, что вместе с гибкой тарифной политикой и широкой продуктовой линейкой способствует повышению клиентоориентированности и конкурентоспособности компании в этом сегменте», — комментирует заместитель генерального директора по управлению продажами Илья Бойченко.



САО «ВСК»

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB-» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.