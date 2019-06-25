Пожарные спасли жителя Нижнекамска из квартиры, загоревшейся из-за непотушенной сигареты

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Пожарные спасли жителя Нижнекамска из горящей квартиры, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня ранним утром поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома на проспекте Химиков случился пожар. В однокомнатной квартире загорелись постельные принадлежности», – рассказали в МЧС.

Сотрудники пожарной охраны спасли 38-летнего хозяина и оперативно справились с пожаром. Мужчина отказался от помощи врачей.

По предварительным данным, пожар случился из-за непотушенной сигареты.

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