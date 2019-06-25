Татар-информ

25 июня 2019, 09:55

Происшествия

В Казани спасатели вызволили из подвала старую кошку, застрявшую между трубами

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Происшествия

В Казани спасатели вызволили из подвала старую кошку, застрявшую между трубами

Хозяева отказались от 21-летнего животного, поэтому спасатели передали его заявителю.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Казани спасатели вызволили из подвала старую кошку, застрявшую между трубами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера около полудня в МЧС поступило сообщение о том, что в доме на Можайского между трубами застряла кошка. На место отправились спасатели ЗПСО №2», – рассказали в МЧС.

На месте выяснилось, что животное находится в подвале. Хозяева сказали, что спасать его не нужно, потому что кошке 21 год. Сотрудникам МЧС пришлось уехать.

Спустя три часа заявительница опять сообщила о кошке, застрявшей в подвале дома. Спасатели снова прибыли на место, все же извлекли животное и передали кошку заявительнице.

 

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