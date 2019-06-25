(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Для российских туристов в Грузии хотят запустить шаттлы из Еревана и Баку. С таким предложением выступил глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили, передает РИА Новости.

«Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы для перевозки российских туристов», — говорится в сообщении.

Обговаривается и еще один альтернативный вариант попасть в Грузию — чартерные рейсы. Готовность к этому выразили Украина и Казахстан, сообщил Алавердашвили.

Только за летний сезон убытки Грузии могут достичь около 750 млн долларов. Такую цифру ранее озвучил глава ассоциации гостиниц и ресторанов страны.

В минувшую субботу Президент России Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля 2019 года вводит запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Причина — обострение внутриполитического кризиса в стране.

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