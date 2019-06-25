Роскачество нашло самое качественное детское питание на рынке

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Роскачество опубликовало результаты исследования детских сухих молочных смесей. Лучшие оценки получило детское питание белорусской торговой марки.

«По результатам исследования сухая молочная смесь „Беллакт оптимум 1“ (Республика Беларусь) соответствовала не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что продукт получил наивысшие оценки, он не получит российский Знак качества — смесь произведена за рубежом.

Эксперты протестировали продукцию 21 торговой марки по 82 показателям качества и безопасности. Стоимость на момент закупки составила от 53,43 до 288,25 рубля за 100 грамм продукта.

По результатам проверки выяснилось, что все детские смеси безопасны. В их составе не обнаружено антибиотиков, тяжелых металлов и токсичных элементов. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям. Консерванты в составе отсутствуют.

При этом эксперты обнаружили следующую проблему — сведения о содержании витаминов и нутриентов не соответствуют действительности. Специалисты считают, что некорректная информация создает неудобство при выборе детского питания.

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