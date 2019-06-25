(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео последствия обрушившегося на Альметьевск урагана. Кадрами поделились пользователи социальных сетей.
На видео видно, что мощный ветер обрушил кровли зданий на припаркованные неподалеку автомобили. Некоторые машины почти полностью раздавлены тяжелыми конструкциями.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера днем на Альметьевск обрушился мощный ураган, который срывал с домов крыши и ронял деревья. В сети также опубликовали видео из эпицентра шторма.