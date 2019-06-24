Глава Ассоциации политконсультантов РФ: в Татарстане высок уровень поддержки партии власти

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва будут непростыми, потому что властям предстоит удержать высокий уровень явки и общественной поддержки депутатов. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«В Татарстане будет непросто проводить выборы в хорошем смысле слова, потому что планка здесь очень высоко поднята. Явка высокая, высокий уровень поддержки государственных лидеров и партии власти. Сейчас этот уровень удержать сложно, поскольку проще стать чемпионом, чем удержать чемпионское звание. Здесь стоят сложные задачи», — считает политтехнолог.

По его словам, главная проблема депутатов перед выборами заключается в том, чтобы наладить диалог с жителями республики и включить их в совместную деятельность.

«Как правило, люди не представляют, для чего им нужны депутаты. В Татарстане все гораздо лучше, но бывает и так, что депутата в следующий раз видят только на следующих выборах. Это самая главная проблема. Кандидат перед выборами должен вести разговор не о том, что „я стану депутатом, и все будет хорошо“, а „куда мы с вами вместе двинемся“», — подытожил Куртов.

Напомним, что выборы в Государственный Совет Татарстана состоятся 8 сентября. Татарстанцы смогут отдать свой голос на любом избирательном участке — без привязки к месту прописки.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.