Теплоход «Василий Чапаев» продолжил движение по маршруту после поломки в Татарстане

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Теплоход «Василий Чапаев», который встал из-за поломки в Татарстане, продолжил путь в Москву. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Завершены ремонтные работы на теплоходе "Василий Чапаев", следовавшем по маршруту Москва – Тетюши. Сегодня после полуночи судно продолжило движение по маршруту Казань – Москва», – сообщили в МЧС Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшую субботу судно встало неподалеку от Нижнего Услона из-за задымления в машинном генераторе.

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