В Татарстане создали Научно-методический совет по культурному наследию

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Татарстане образован Научно-методический совет по культурному наследию при Комитете РТ по охране объектов культуры. Соответствующий приказ от 22 мая опубликован на сайте комитета.

«Основными задачами совета являются рассмотрение вопросов государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и выработка предложений, необходимых для обоснования принятия решения комитетом», – говорится в документе.

Совет возглавил руководитель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Всего в его составе 35 специалистов, деятельность которых связана с сохранением объектов культуры. Среди них – помощник Президента РТ Олеся Балтусова, доцент кафедры реконструкции, реставрации архитектурного наследия и основ архитектуры КГАСУ Фарида Забирова, архитектор-реставратор памятников деревянного зодчества Александр Попов и другие. Текущий состав совета будет работать три года.

Работа совета будет строиться по четырем секциям: секция по сохранению объектов культурного наследия, секция по оценке конструктивного воздействия при реставрации и приспособлении объектов, секция по государственному учету объектов культурного наследия и историческим поселениям, секция по сохранению объектов археологического наследия. Для рассмотрения комплексных вопросов будут собираться совместные заседания нескольких секций.

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