Документы с тамгами татар и башкир представят в Госархиве РТ

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Государственном архиве Татарстана 28 июня состоится открытие выставки «Тамга в истории Поволжья и Приуралья», сообщает пресс-служба учреждения.

В экспозицию будут включены древние документы, при составлении которых тамги (родовые знаки) татар и башкир использовались в качестве печатей и подписей.

Тамги представляли собой схематичные изображения животных и птиц, геометрические фигуры, буквы алфавита и тому подобные простейшие изображения. При отделении от рода новой ветви она, как правило, сохраняла прежний знак, но в измененной форме.

Вплоть до начала ХХ века в большинстве татарских метрических книг в записях о браке присутствуют тамги родителей супругов и свидетелей. Должностные лица использовали в качестве тамги печати.

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