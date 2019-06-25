Для нижнекамских выпускников на балу «Желтые кеды» спел LX24

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Нижнекамские выпускники 24 июня попрощались со школой. Выпускной бал «Желтые кеды», как и в прошлом году, состоялся на городской набережной, передает «НТР 24».



Торжественное событие стало последним эпизодом школьной жизни, которая длилась 11 лет. Вечерние платья и строгие костюмы свидетельствовали о важности церемонии, а ожидание нового этапа жизненного пути делало ребят раскрепощенными.



Школу в этом году окончили 1107 нижнекамских школьников, 106 из них получили медали.



По задумке авторов, праздник должен был символизировать легкость, свободу и беззаботность. С таким настроем вчерашние школьники и пустились в вальс. Это у них получилось достаточно эффектно, и за считанные секунды набережная превратилась в танцевальную площадку.



После вальса выпускники уже не уходили от сцены: они хором спели «Медлячок» и вспоминали школьные годы.



Певец LX24 продолжил программу концерта и взорвал танцпол. Нижнекамские ребята и девушки бурными аплодисментами встречали популярного исполнителя.

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