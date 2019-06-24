«Ковер» из Нижнекамска посоревнуется с фестивалем санок и Лигой студентов РТ

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Министерство по делам молодежи Татарстана запустило этап общественного голосования премии «На одной волне». Нижнекамск заявился в номинации «Креативность», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Город представляет Центр молодежных инициатив «Ковер». На официальной странице центра говорится, что в его стенах для молодежи организуют встречи с экспертами, творческие вечера, показы кинофильмов, дискотеки, тренинги и многие другие мероприятия. Кроме того, здесь имеется коворкинг-зона с переговорными комнатами и помещения для проведения лекций и мастер-классов.

В «Ковре» также базируется множество молодежных объединений – добровольцы Нижнекамска, «Зеленый фитнес», студенческие трудовые отряды, «Территория молодежи».

Сегодня, 25 июня, на базе этой площадки состоится антикоррупционная игра «Человек и закон», а завтра, 26 июня, команда «Ковра» проведет велоквест.

Также в номинации представлены главный специалист отдела по делам детей и молодежи Кировского и Московского районов Казани, Лига студентов Татарстана и организаторы фестиваля креативных санок «SUNNYФЕСТ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.