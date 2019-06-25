Нижнекамску выделили 3 млн рублей на переобучение жителей предпенсионного возраста

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Нижнекамску выделили 3 млн рублей в рамках национального проекта «Демография». На эти средства жители предпенсионного возраста могут бесплатно обучиться по любой специальности, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В центре занятости населения пояснили, что если до наступления пенсии остается меньше пяти лет, то можно воспользоваться новой программой. Для этого нужно договориться с работодателем – это может быть и частное, и бюджетное учреждение. Деньги на курсы повышения квалификации или новое образование выделят из расчета среднерыночной стоимости. Все учебные программы имеют государственную аккредитацию.



Новой программой за шесть месяцев в Нижнекамске уже успели воспользоваться пока только около двухсот человек. В основном, это сотрудники «ТАИФ-НК», а также несколько человек из городской больницы и КВД.



«У предприятия порой нет денег на переобучение своих специалистов. Так что новая программа выгодна и бизнесменам, и самим работникам», – объяснили специалисты центра занятости населения.



Все вопросы, связанные с участием в проекте, можно уточнить по телефонам: 8 (8555) 42-43-47, 43-68-54.

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