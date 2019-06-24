В Тетюшском районе ликвидировали несанкционированную свалку 20-летней давности

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В селе Большие Тарханы Тетюшского района ликвидирована свалка твердых коммунальных отходов. По словам местных жителей, несанкционированный объект существовал более двадцати лет, сообщает пресс-служба ОНФ РТ.



Ранее общественники прошли обучение на базе Росприроднадзора, по итогам которого сдали экзамены и получили удостоверения общественных экологических инспекторов. Свои знания новоиспеченные специалисты уже успешно применили на практике. Благодаря их вмешательству после получения сигнала администрация района решила вопрос – в короткие сроки мусор был вывезен с территории на полигон.



Представитель регионального штаба ОНФ Ринат Фазылов считает важным, чтобы вовлеченность населения в решение проблем экологии была максимальной.



«Люди понимают, что экология – это воздух, которым мы дышим, вода, которую пьем. Я верю, что общественные инспекторы принесут реальную пользу тем территориям, на которых они живут», – отметил он.



В Татарстане статус общественных экологических инспекторов получили активисты Народного фронта Казани, Автограда и других районов республики. Новый статус общественников улучшит взаимодействие с надзорными органами по решению экологических проблем, а также поможет эффективнее проводить совместные рейды.

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