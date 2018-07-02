Фестиваль «полевых молений» – «Учук» соберет в Альметьевском районе чувашей Закамья РТ

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). 29 июня в Старосуркинском сельском поселении Альметьевского района состоится ХIII Открытый фестиваль чувашей Закамья Татарстана «Учук», сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



В рамках фестиваля с 28 по 30 июня будет работать Молодежный исторический форум и палаточный лагерь с участием делегатов из 22 районов республики – Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского, Альметьевского, Апастовского, Бавлинского. Бугульминского, Тетюшского, Черемшанского, Чистопольскогого и других.



В программу фестиваля 28 июня войдет пленарное заседание, открытие форума, работа площадок форума, проведение обряда малой формы «Каша дождя»; поклонение верховному языческому богу Туре.



Открытие фестиваля состоится 29 июня. В шесть утра начнется обряд «Учук» и «Полевое моление», далее пройдет «Ярмарка Дружбы» – выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, интерактивная площадка «В гостях у Серке». В этот же день будут представлены традиции и обряды чувашей Закамья, выступления творческих коллективов чувашской эстрады; проведение мастер-классов, пройдут народные гуляния.



В завершение праздника артисты чувашской эстрады организуют тематическую дискотеку.



Название «Учук» фестиваль получил от обряда полевого моления о благополучии села и его жителей. У фестиваля есть своя эмблема – шестиугольник с узором внутри, который означает следующее: «Живите в мире и согласии, преумножая свой род, сохраняя национальную культуру и родной язык».

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