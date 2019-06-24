Татар-информ

25 июня 2019, 01:15

Общество

В Тетюшах облагородили могилу перезахороненных останков погибшего под Ленинградом воина

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Общество

В Тетюшах облагородили могилу перезахороненных останков погибшего под Ленинградом воина

Фото: tetushi.tatarstan.ru

В 2013 году в Тетюшах состоялась торжественная церемония перезахоронения останков защитника Отечества.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Неравнодушные жители Тетюшского района, активисты и сотрудники районной газеты побывали на могиле Бадретдина Ерусалимова, погибшего 11 апреля 1942 года под Ленинградом. Событие приурочили ко Дню памяти и скорби, пишет газета «Авангард».



В 2013 году в Тетюшах состоялась торжественная церемония перезахоронения останков защитника Отечества. Хотя в Тетюшах у Бадретдина Залялетдиновича родных в живых не осталось, неравнодушные люди ухаживают за могилой земляка, свято чтут память о человеке, защитившим мир. На этот раз журналисты также не остались в стороне и внесли свою лепту в благоустройство места упокоения земляка.

Бадретдин Залялетдинович родился в 1918 году в городе Тетюши Татарской АССР. Переехав всей семьей в Казань, Бадретдин закончил Казанский педагогический институт, работал директором школы в деревне Большая Турма.
В 1941 мужчину призвали на фронт, где служил младшим политруком 857-го стрелкового полка 294-й стрелковой дивизии. 11 апреля 1942 года Бадретдин, проявив героизм и мужество при военных дейтсвиях, погиб в Ленинградской области. В одном из трех сохраненных извещениях была указана деревня Малиновка. Однако фамилия Ерусалимова на братской могиле этого населенного пункта отсутствовала.



30 июня 2013 года на поле боя под Ленинградом поисковый отряд «Челны» обнаружил останки четырех человек, у трех из них при себе оказались смертные медальоны. Один из них принадлежал младшему политруку Ерусалимову Бадретдину Заляловичу.

 

 

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