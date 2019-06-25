Четыре бугульминских бегуна впервые приняли участие в ультрамарофоне на Южном Урале

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). На Южном Урале, в городе Миасс, прошел горный легкоатлетический ультрамарафон «Таганай – Тургояк», в котором впервые приняли участие четыре бугульминских бегуна, пишет «Бугульминская газета».



Каждый из татарстанских легкоатлетов благополучно преодолел свою дистанцию и успешно добрался до финиша. Евгений Муравцев и Дмитрий Кемаев преодолели трассу в 30 километров. 11-летний Айнур Шайгарданов на одном дыхании пробежал свой отрезок пути. Настоящим героем горного состязания стал его отец, преподаватель физкультуры бугульминской школы №4 Ильяс Шайгарданов. Ветеран спорта преодолел одну из красивейших трасс Урала протяженностью 63 километра, которая является одним из самых сложных маршрутов России.



Ильяс рассказал, что впервые участвовал в подобных соревнованиях, и состязание оставило у него множество разнообразных впечатлений.



По словам бугульминца, дистанция была очень сложной – трасса проходила через уральский хребет Таганай, на стыке суровой природы, бескрайних пейзажей и лесов, по дороге с подъемами высотой до 1900 метров и крутыми спусками. Во время преодоления дистанции участникам встречались камни, корни деревьев, грунтовые участки, дороги вдоль рек и другие препятствия. До финиша бегуну удалось добраться за восемь часов. В своей группе, 55 лет и старше, Ильяс занял пятое место, а в абсолютном зачете среди нескольких сотен спортсменов – 45-е.





Марафон проводился в третий раз. Через определенные километры находились пункты питания, где бегуны частично восстанавливали силы фруктами, пили воду и соки. В случае необходимости можно было получить первую медпомощь, примерно на середине пути располагался медицинский персонал, в том числе и специалисты широкого профиля. Все марафонцы в начале пути получили специальные чипы.



«Вы не представляете, какое это счастье – отдохнуть в палатке после того, как отмерил 63 километра! Но, главное, пожалуй, то, что цель была достигнута. Дистанцию прошел успешно, показав свои способности, силу и выносливость», – резюмировал бугульминский бегун.

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