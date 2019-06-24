Диалог власти с жителями и консьерж-сервис: в Казани обсудили развитие городской среды

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Казани прошло заседание экспертного клуба «Волга», на котором федеральные политологи и эксперты поговорили на тему «Соучастия жителей как фактор качественного развития городской среды» и о потребности общества во взаимодействии с властью в вопросах развития городской среды. Кроме того, участники обсудили опыт Татарстана в развитии комфортной среды при соучастии жителей.

Эксперты предложили эффективные меры взаимодействия власти и населения.

«Для эффективного взаимодействия власти и общества необходимо развивать институты гражданского общества — через НКО, которые будут работать на низовом уровне. Нужны авторитетные и независимые люди от местных организаций, которым люди могут доверять», — заявил российский политолог Игорь Минтусов.

Он добавил, что лидеров общественного мнения необходимо вовлекать в диалог с властью для решения вопросов благоустройства дворовых пространств в городах.

Для эффективного диалога между властями и обществом необходимо, чтобы у людей появилась возможность высказываться и чтобы удовлетворялись их базовые потребности в части благоустроенности дворов. Такую мысль высказал российский регионовед Михаил Виноградов.

«У людей есть очевидный запрос — высказаться. Не предлагать им модель двора, а дать возможность выговорится, важно не забывать это в ходе слушаний», — подчеркнул спикер.

Он отметил, что у людей есть запрос на консьерж-сервис от государства. Эксперт пояснил, что консьерж-сервисом называется ситуация, когда власти или организации, занимающиеся реконструкцией двора или парка, не просто показывают, как будет выглядеть объект, а выносят проект на общественное обсуждение и только потом принимают решение по будущему устройству общественного пространства.

«Если государство сможет уйти в этот консьерж-сервис, то это должно привести к положительному диалогу людей и власти», — подчеркнул Виноградов.

По итогам заседания эксперты пришли к мнению, что представители государства и общества должны искать компромисс в решении вопросов развития городской среды.

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