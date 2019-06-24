Эксперт: Сабантуй на Лебяжьем озере удался благодаря диалогу власти и жителей города

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Сабантуй-2019 на площадке возле Лебяжьего озера привлек 53 тыс. гостей благодаря тому, что городским властям удалось выстроить диалог с жителями. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал президент Российской ассоциации политических конкультантов Алексей Куртов.

«На Лебяжьем была видна ориентация на комфорт гостей: продумали, как люди будут идти до озера, где останавливаться, принципиально изменили схему подъезда по сравнению с прошлым годом, пустили бесплатные шаттлы. Желание поговорить с людьми о комфорте очень важно», — пояснил он.

Организаторы праздника тщательно продумали праздничные гуляния: обратились к прошлому опыту, сформировали представление, о том какие эмоции должны получить люди, вовлекли гостей в организацю праздника, что говорит о том, что в Казани есть диалог власти и жителей города.

«Диалог людей с властью — это один из самых главных разговоров в нашем обществе. Далеко не везде есть такое желание услышать, как здесь», — отметил Куртов.

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