Татар-информ

24 июня 2019, 23:52

Наука и образование

Школьница из Кукморского района написала тест по ЕГЭ в палате МКДЦ

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Наука и образование

Школьница из Кукморского района написала тест по ЕГЭ в палате МКДЦ

Лечащий врач допустил школьницу до сдачи итогового теста.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В палате кардиологического отделения Межрегионального клинико-диагностического центра в Казани сегодня развернулся пункт проведения Единого государственного экзамена по математике. Тест написала одинадцатиклассница одной из сельских школ Кукморского района Зульфия Гилязова, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Лечащий врач допустил школьницу до сдачи итогового теста. Тяжелый диагноз девушки – «легочная артериальная гипертензия» внешне проявляется в виде сильной одышки и слабости.

По состоянию здоровья Зульфие отведено на сдачу экзамена на полтора часа больше, то есть 4,5 часа, однако она справилась с математическими заданиями всего за час.

Выпускница отметила, что математика для нее легкий предмет и волнений он не вызвал. Впереди школьницу ждут еще три экзамена – по русскому и английскому языкам, а также по обществознанию. По признанию Зульфии, самым сложным для нее является последний экзамен – в тесте есть вопросы, на которые ей тяжело ответить в силу маленького социального опыта.

В этом году выпускница направит все свои силы на лечение и укрепление здоровья, а поступать будет в следующем. В успешной сдаче экзаменов и поступлении в вуз не сомневаются в Управлении образования ИО Кукморского района.

Зульфия Гилязова идет на золотую медаль, является активной участницей самых разных олимпиад.

Гульнара Фаляхутдинова, методист Управления образования Кукморского района Татарстана, координатор ЕГЭ отметила, что выездная сдача теста проходит впервые. Благодаря руководству МКДЦ, как и положено, в палате установили камеры, шло видеонаблюдение с двух сторон. В палате находились два организатора. Также присутствовали член государственной экзаменационной комиссии, руководитель пункта проведения экзамена и технический специалист.

Детям с органическими возможностями дается на полтора часа больше, чтобы сдать экзамен – это время специально выделяется для приема лекарств, проведения лечебных процедур, на прием пищи или на небольшой отдых, если ученику стало нехорошо.

«Мы надеемся на хороший результат», – отметила Гульнара Фаляхутдинова.

26 июня Зульфия Гилязова предстоит ЕГЭ по русскому языку.

 

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