Рустам Минниханов осмотрел мастерские Эрфуртского образовательного центра в Тюрингии

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В рамках делового визита в Тюрингию Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел мастерские Эрфуртского образовательного центра. В ходе визита он ознакомился с учебным процессом и учебно-производственными классами, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустаму Минниханову рассказали, что центр оказывает широкий спектр образовательных услуг, включая повышение квалификации по 60 специальностям, работу с одаренными учащимися школ и студентами, проведение курсов для мастеров производственного обучения по электротехнике и технологическому оборудованию и др.

Президент РТ осмотрел мастерские, где ведутся занятия по металлообработке, складской деятельности и техобслуживанию авиационной техники, а также учебные классы по изучению работы с системами технического управления многоквартирными домами, мехатронике, изучению основ технологии добычи и обработки природного камня и пр.

Во время осмотра Рустам Минниханов встретился с мастерами, направленными в центр из Татарстана. На сегодняшний день здесь проходят обучение пять татарстанцев из Инженерного лицея КНИТУ-КАИ, Казанского авиационно-технического колледжа и Набережночелнинского политехнического колледжа. Один из мастеров производственного обучения Зульфат Сингатуллов рассказал, что они изучают местные методики и формы тестирования по определению дальнейших перспектив у учеников — в дальнейшем эти навыки помогут им подсказать ученикам правильно выбрать специальность.

Эрфуртский образовательный центр — объединение компаний, с начала 90-х годов прошлого века предоставляющих инновационные услуги в сфере технического и производственного образования в Тюрингии и за ее пределами.

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