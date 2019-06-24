Татар-информ

24 июня 2019, 21:02

Наука и образование

В Татарстане увеличили госзаказ на подготовку специалистов для программы билингвального обучения

Наука и образование

В Татарстане увеличили госзаказ на подготовку специалистов для программы билингвального обучения

Фото: архив, Александр Эшкинин

Обучающиеся по госпрограмме студенты получают стипендию в размере 15 тысяч рублей.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Айгуль Шайхулисламова). В этом году увеличился государственный заказ на подготовку специалистов для программы билингвального обучения. Об этом рассказал директор Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ Радиф Замалетдинов на пресс-конференции, посвященной приемной кампании вуза.

Начиная с 2018 года, КФУ получает государственный заказ на подготовку педагогических кадров для билингвального обучения. В прошлом году в рамках этого заказа институт принял 125 абитуриентов. «В этом году объемы заказа увеличились. На заочное отделение, как в прошлом году, принимаем 50 человек, на очное — уже 100», — сообщил Радиф Замалетдинов.

По словам директора ИФМК, этот проект не имеет аналогов в России. Расходы на обучение поступивших по данной программе студентов покрывает государство, также им выплачивается ежемесячная стипендия в размере 15 тысяч рублей.

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