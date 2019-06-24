(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Сильным ветром в Бугульме и Нурлате части кровли сорвало и обрушило на автомобили, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 16.18 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что часть кровли с пятиэтажного жилого дома на улице Ягофарова в Бугульме сорвало сильным ветром и отбросило на припаркованный «БМВ Х5». При этом никто не пострадал.

В Нурлате части крыши складского помещения на улице Советской слетели из-за сильного ветра и упали на «Ладу» 10-й модели и на «Деу Нексию». Площадь слетевшего профнастила – 50 квадратных метров.

«Восстановительные работы крыши зданий начнутся 25 июня после оценки ущерба и нахождения подрядчиков», – добавили в пресс-службе ведомства.

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