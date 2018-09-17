Татарстанских родителей предостерегли от отправления детей в краснодарский лагерь «Страна детей»

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Татарстанских родителей предупредили и призвали не отправлять детей в краснодарский лагерь «Страна детей», об этом говорится в документе, подписанном главой Министерства труда и соцразвития Краснодарского края Сергеем Гаркушей.

Согласно документу, ООО «Страна детей» не исполнила в полном объеме предписания Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по устранению санитарно-эпидемиологических нарушений. Постановлением Туапсинского райсуда от 31 мая 2019 года деятельность лагеря была приостановлена на 45 суток. При этом в учреждение успели прибыть 498 детей из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Мурманской, Саратовской, Тверской, Ростовской и Ленинградской областей, Пермского края. Все прибывшие дети были размещены в иные организации отдыха, расположенные на территории Туапсинского района.

«В целях предотвращения последующих заездов детей в ООО „Страна детей“ убедительно просим Вас принять данную информацию к сведению и провести разъяснительную работу с населением и организаторами детского отдыха», — отмечается в сообщении министерства.

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