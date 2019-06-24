Татар-информ

24 июня 2019, 20:14

Общество

Гендиректор ВЦИОМ: Казань является успешным примером в вопросах развития городской среды

Общество

Гендиректор ВЦИОМ: Казань является успешным примером в вопросах развития городской среды

Фото: Рамиль Гали

В Казани прошло заседание экспертного клуба «Волга», участники которого обсудили опыт РТ в развитии комфортной среды при соучастии жителей.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Столица Татарстана является положительным примером для России в вопросах конструктивного обсуждения развития городской среды. Об этом на заседании экспертного клуба «Волга» рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров. 

«У Казани есть все возможности дать пример решения проблем с общественным пространством на этапе зарождения решения вопросов», — заявил спикер. 

Он добавил, что для этого как органам власти, так и обществу необходимо постоянно учиться вести диалог по благоустройству общественных и дворовых пространств. 

В Казани прошло заседание экспертного клуба «Волга», на котором федеральные политологи и эксперты обсудили опыт Татарстана в развитии комфортной среды при соучастии жителей.

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