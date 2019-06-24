Минниханов: В Татарстане имеются все возможности для локализации бизнеса из Тюрингии

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Татарстан заинтересован в привлечении бизнеса из Тюрингии и готов оказывать в этом всяческое содействие, об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов во время делового форума «Татарстан — Тюрингия». Мероприятие прошло в рамках рабочего визита татарстанской делегации в Веймаре, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Во время своего выступления Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан заинтересован в привлечении бизнеса из Тюрингии и готов оказывать в этом всяческое содействие. По его словам, немецкий бизнес успешно развивается в республике, а татарстанская сторона активно использует опыт партнеров в области высоких технологий и машиностроения.

«Германия — наш ведущий внешнеэкономический партнер. В прошлом году товарооборот превысил $1,8 млрд. При этом импорт из Германии увеличился на 20 процентов. Это говорит о том, что Татарстан — большой рынок для немецких компаний», — отметил Президент республики.

Также он напомнил, что в ближайшее время в Германии планируется открытие татарстанского представительства, а также о действующих на сегодняшний день соглашениях не только между Татарстаном и Германией, но и республикой и Тюрингией.

При этом Рустам Минниханов посчитал, что, несмотря на большой объем проделанной работы, возможностей для взаимовыгодного сотрудничества гораздо больше.

«Существует значительный потенциал для расширения нашего взаимодействия в области модернизации промышленности, энергетики, машиностроения и станкостроения, ИТ-сферы и сельского хозяйства. Необходимо искать новые пути наращивания сотрудничества, в первую очередь, в области инноваций», — подчеркнул он.

Бодо Рамелов напомнил, что Рустам Минниханов посещает Тюрингию в третий раз — это подтверждает высокий уровень сотрудничества между двумя сторонами. По его словам, Тюрингия может многое перенять у Татарстана, а также поделиться своим опытом в различных направлениях.

В завершение встречи состоялось подписание документов о сотрудничестве между татарстанскими и тюрингскими компаниями. Казанский электротехнический завод, ООО «Карнет» и компания «Микро-Гибрид Электроник ГмбХ» подписали трехстороннее соглашение, компания IBYKUS и Технополис «Химград» также договорились о сотрудничестве.

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