Татар-информ

24 июня 2019, 19:02

Официальная хроника

Минниханов побывал на съемочной площадке молодежного сериала «Маленькие Эйнштейны» в Германии

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Официальная хроника

Минниханов побывал на съемочной площадке молодежного сериала «Маленькие Эйнштейны» в Германии

Фото: tatarstan.ru

Президенту РТ провели экскурсию по Детскому медиацентру в немецком городе Эрфурт.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов побывал на съемочной площадке молодежного сериала «Маленькие Эйнштейны» в городе Эрфурт, сообщает пресс-служба Президента республики.

«Для Рустама Минниханова провели экскурсию по территории Детского медиацентра. В частности, Президенту Татарстана продемонстрировали съемочную площадку сериала „Маленькие Эйнштейны“», — говорится в сообщении.

Первая серия молодежного сериала вышла более 20 лет назад. Телевизионный цикл повествует о взаимоотношениях учеников закрытого пансиона для одаренных детей под названием «Замок Эйнштейна».

Детский медиацентр открылся в 2007 году. Вскоре после открытия здесь организовали съемочную площадку «Маленьких Эйнштейнов». На базе медиацентра производится и другой детский и подростковый видеоконтент: фильмы, сериалы и телепередачи. Так, за последние пару лет местные телестудии выпустили почти полсотни художественных детских фильмов.

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Тюрингию с рабочей поездкой по приглашению Премьер-министра страны.

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