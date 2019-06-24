Глава Союза биатлонистов РФ: Минспорта РТ и новоявленная Федерация биатлона будут работать в тандеме

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал встречу с новоявленной Федерацией биатлона РТ.

«У встречи будет очень много результатов, самое главное, что министр спорта поддержал развитие биатлона в республике. Идет планомерный шаг вперед по каждому вопросу. Министерство спорта и новоявленная Федерация биатлона будут работать в тандеме, включая выделение финансовых средств и работу с тренерским составом. Впереди — позитивные изменения в пользу биатлона», — сообщил Драчев.

Ранее Федерация биатлона отделилась от общей Федерации лыжных гонок и биатлона в отдельную организацию.

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