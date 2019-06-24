В Татарстане разрабатывается программа подготовки учителей для полилингвальных школ

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Айгуль Шайхулисламова). В Казанском (Приволжском) Федеральном университете разрабатывается программа подготовки учителей для полилингвальных образовательных комплексов Татарстана. Об этом заявил директор Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ Радиф Замалетдинов на пресс-конференции, посвященной приемной кампании учебного заведения.

Готовить специалистов для полилингвальных школ будут в Институте филологии и межкультурных коммуникаций. «Сегодня мы разрабатываем проект государственной программы», — отметил директор института.

Создание полилингвальных образовательных комплексов Радиф Замалетдинов считает одним из своевременных, интересных и актуальных проектов. Напомним, в этих комплексах преподавание будет идти на трех языках — татарском, русском и английском. «Человек должен знать минимум два языка, если ты знаешь 3 — 5 языков, значит, в своей области можешь составить другим серьезную конкуренцию. В этом случае шансы устроиться в желаемую организацию намного выше», — подчеркнул Замалетдинов.

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