Артур Шипилов

24 июня 2019, 18:28

Спорт

Министр спорта РТ: Проведение первенства Европы по прыжкам в воду в Казани – дело новое, но почетное

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Спорт

Министр спорта РТ: Проведение первенства Европы по прыжкам в воду в Казани – дело новое, но почетное

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Владимир Леонов поблагодарил международную Федерацию прыжков в воду за возможность проведения в Казани первенства Европы.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал проведение в Казани первенства Европы по прыжкам в воду. 

«Для нас проведение первенства Европы по прыжкам в воду — дело новое, но очень приятно, что международная федерация нам доверилась. Приятно, что приехало порядка 170 хороших спортсменов из 25 стран. За этими ребятами большое будущее, потому что этот вид спорта очень активно развивается», — сообщил Леонов. 

Также он отметил участие президента Федерации прыжков в воду России Алексея Власенко: «Он несёт тяжелое бремя в составе нескольких федераций и появление прыжков в воду в Казани — его большая заслуга. Он доверился нам, помог найти тренеров».

В казанском Центре водных видов спорта сегодня состоялась церемония открытия первенства Европы по прыжкам в воду. Соревнования продлятся до 30 июня. В программу турнира вошли индивидуальные и синхронные прыжки с трёхметрового трамплина и десятиметровой вышки, а также командные соревнования.

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