Брызги воды и сложные элементы в воздухе: в Казани стартовало первенство Европы по прыжкам в воду

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). В казанском Центре водных видов спорта состоялась церемония открытия первенства Европы по прыжкам в воду. Участие в соревнованиях принимают около 170 спортсменов из 25 стран.

Данный турнир проводится ежегодно в двух возрастных группах: с 14 до 15 лет и с 16 до 18 лет. В программу соревнований вошли индивидуальные и синхронные прыжки с трёхметрового трамплина и десятиметровой вышки, а также командные соревнования.

Почетными гостями торжественной церемонии стали заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, министр спорта РТ Владимир Леонов, президент российской Федерации прыжков в воду Алексей Власенко, а также министр по делам молодёжи РТ и президент Федерации прыжков в воду Татарстана Дамир Фаттахов.

Первой взяла слово Фазлеева: «С огромным удовольствием приветствую всех гостей в Республике Татарстан. Наша республика яркая, спортивная, очень интересная. От имени Президента РТ Рустама Минниханова я хочу пожелать спортсменам ярких, незабываемых побед».

Далее к участникам и спортсменам обратился Власенко. Он выразил Татарстану благодарность за возможность проведения больших международных турниров, которые всегда проходят на высоком уровне.

Мероприятие продлится в Казани до 30 июня, прыжки будут проходить каждый день.

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