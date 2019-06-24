Казанцы смогут обратиться в общественную приемную по вопросам борьбы с коррупцией в сфере ЖКХ

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Общественная приемная по вопросам борьбы с коррупцией в сфере ЖКХ откроется в Казани 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты РТ.

«26 июня 2019 года с 11.00 до 16.00 Общественная палата Республики Татарстан организует „Общественную приемную и работу горячей линии по вопросам противодействия коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства“», — говорится в сообщении.

Прием проведут специалисты Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана и Государственной жилищной инспекции. В нем участвуют сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике, Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики. На приеме также можно обратиться к членам Общественной палаты Татарстана.

Общественная приемная по вопросам борьбы с коррупцией в сфере ЖКХ будет находиться по адресу: ул. Батурина, 7а, кабинет № 136. Каждый желающий также сможет обратиться по телефону горячей линии: (843) 567-81-69.

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