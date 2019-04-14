Эксперт: Татарстанцы охотнее берегут общественные пространства, если вкладывают деньги в их создание

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Жители Татарстана охотнее берегут благоустроенные площадки, парки и другие объекты городской среды, если вкладывают в них свои деньги по программе инициативного бюджетирования, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» советник главы республики Карелия, политтехнолог Алексей Васильев.

«Проекты, связанные с инициативным бюджетированием, очень распространены в Татарстане в отличие от остальной России. Это софинансирование проектов благоустройства гражданами с одной стороны, и властью — с другой», — пояснил он.

Такое финансирование позитивно сказывается на объектах городской среды, ведь граждане берегут то, во что вложили деньги: «Это трудно воспринимается чиновниками и населением, потому что не хочется вкладывать свои деньги. Но если это случилось, и рубль вложен, то это уже отчасти твоя площадка или дерево, а значит, ты будешь заботиться о сохранности».

В настоящее время в Казани проходит заседание экспертного клуба «Волга», на котором федеральные политологи и эксперты обсуждают опыт Татарстана в развитии комфортной среды при соучастии жителей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.