В Казани для ремонта цеха Порохового завода закупят тонну огнезащитного покрытия для древесины

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани для ремонта цеха № 3 порохового завода с вредным производством, где работают с кислотой, отремонтируют за 11,5 млн рублей. Для ремонта планируют закупить тонну огнезащитного покрытия для древесины. Информация об этом указана на сайте госзакупок.

«В третьем цеху вредное производство, там работают с кислотой», — сказала специалист по закупкам Казанского государственного казенного порохового завода.

В ходе ремонта проведут гидроизоляцию стен, монтаж безбалочных перекрытий, армирование подстилающих слоев и набетонок, разборку покрытий кровли и огнезащитное покрытие деревянных конструкций составами из сухих смесей.

Прием заявок на электронный аукцион завершится 3 июля, а сам аукцион проведут 8 июля. Финансировать ремонт цеха завод будет из собственных средств.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, почему Казанский пороховой завод не переедет в Удмуртию.

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