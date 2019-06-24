В Зеленодольске аварийное жилье после сноса направят на укрепление дорог

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Зеленодольске после сноса аварийных домов строительный мусор, годный для вторичной переработки, направят на укрепление дорог. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Переработанные материалы будут использовать для обсыпки дорог сельских поселений, там, где нет вообще никакого покрытия. Кроме того, часть „мусора“ хочет приобрести ряд городских предприятий для того, чтобы обсыпать территории, укрепить береговую зону и т. д.», — подчеркнул начальник пресс-службы Денис Анисимов, добавив, что заказчиком работ является исполком. Всего на работы по сносу аварийного жилья, которые включают в себя также вывоз и переработку мусора, выделили около 80 млн рублей из республиканского бюджета.

Он также заверил корреспондента ИА «Татар-информ», что вывоз мусора в поле вблизи частного сектора и садового общества «70 лет Октября» законен — территория определена как промышленная площадка и находится в собственности у Зеленодольского машиностроительного завода.

«Нарушений здесь нет. Площадка является частной и принадлежит Зеленодольскому машиностроительному заводу. Она арендована и определена как место временного складирования строительного мусора, пригодного для вторичного использования и сортировки — кирпичи, бетонные перекрытия и др.», — прокомментировал собеседник агентства. По его словам, сортировка мусора будет происходить на данном участке — вскоре там установят машину для дробления строительного материала «Грохот». Ту часть мусора, которая не пригодна для вторичного использования (сгнившее дерево, всевозможные деревянные конструкции) отвозят на свалку.

Начальник пресс-службы зеленодольской администрации отметил, что никакого ущерба экологии в данном районе нанесено не будет. Территория не используется ни под сельское хозяйство, ни под выгул скота. Кроме того, токсических веществ среди строительного мусора нет, а после переработки его и вовсе вывезут с площадки.

Между тем, некоторые зеленодольцы уже активно вывозят с площадки кирпичи, которые, по их словам, планируют использовать на дачных участках.

«Мы против этого, потому что это имущество муниципалитета. Вскоре на этой площадке появится охрана, которая будет охранять этот строительный мусор. Мы очень обеспокоены этим вопросом. Это кража муниципального имущества. В случае, если удастся поймать нарушителей, ущерб будет устанавливать полиция», — заключил Денис Анисимов.

Ранее жители Зеленодольска выразили обеспокоенность тем, что строительный мусор после сноса аварийных домов вывозят в поле возле частного сектора и садового общества «70 лет Октября». Соответствующие посты появились в различных группах в соцсети «ВКонтакте».

«Начали сносить аварийные дома, это отлично. Но куда вывозят мусор? Администрация, это правильно? Сможете дать ответ? Письмо в Минэкологии уже отправлено. Народ куда еще можно написать, дайте совет», — сказано в одном из сообщений (пунктуация автора сохранена — прим. Т-и).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.