Минниханов: Наша задача – вовлечь малый и средний бизнес в проекты Татарстана и Германии

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). О необходимости привлечения малого и среднего бизнеса в процесс сотрудничества между Татарстаном и Германией рассказал сегодня во время встречи с Премьер-министром Тюрингии Бодо Рамеловым Президент РТ Рустам Минниханов.

Президент республики отметил, что на сегодняшний день товарооборот между Татарстаном и Германией демонстрирует постоянный рост и превышает 1,8 млрд долларов.

«В этих процессах в основном участвуют крупные компании. Наша задача — максимально вовлечь малый и средний бизнес. На примере проектов с участием малого и среднего предпринимательства Татарстан и Тюрингия покажут, что наши рынки открыты», — сказал Рустам Минниханов, подчеркнув, что для этого необходимо чаще организовывать взаимные визиты и на первом этапе внимательно рассматривать вопросы, которые возникают у представителей бизнеса.

Премьер-министр Тюрингии поддержал Президента РТ и предложил активнее развивать сотрудничество в сфере цифровизации производства, сельском хозяйстве и образовании.

После встречи стороны приняли участие в деловом форуме «Татарстан — Тюрингия».

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