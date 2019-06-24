(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Дрожжановском и Лениногорском районах сильный ветер сорвал кровли с домов и школы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня днем в МЧС поступили сообщения о том, что в селе Городище были частично повреждены кровли двух жилых домов и сарая на улицах Ленина и Клары Цеткин. В результате происшествия никто не пострадал», – рассказали в МЧС.

Восстанавливать кровли собственники будут своими силами.

По данным ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», днем на метеостанции в Старом Дрожжаном отмечалось усиление ветра до 15 метров в секунду.

«Кроме того, двадцать минут спустя в МЧС сообщили, что ветер сорвал крышу в основной общеобразовательной школе на Центральной улице в поселке Урмышла», – рассказали в МЧС.

По данным МЧС, ветер приблизительно снес около 200 квадратных метров кровли. Ее восстановление находится на контроле исполкома Лениногорского района РТ.

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