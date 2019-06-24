(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Под Нижнекамском спасли рабочего, который чистил цистерну с нефтью изнутри и едва не задохнулся, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в емкости с нефтепродуктами на базе в Большом Афанасово сознание потерял чистильщик», – рассказали в МЧС.

Еще до появления расчета, рабочие вытащили 34-летнего мужчину из цистерны. Сотрудники МЧС спустили пострадавшего с емкости и передали врачам.

Сотрудники нефтебазы пояснили, что чисткой емкости занимались два человека – один снаружи, еще один чистил ее изнутри. По непонятным причинам рабочий, что находился внутри, снял свой противогаз и потерял сознание.

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