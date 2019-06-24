Казань примет чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ГТФ

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Казани пройдет чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ГТФ, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Соревнования будут проводиться 26 — 29 июня в Казани на базе Дворца единоборств «Ак Барс».

В чемпионате примут участие около 650 спортсменов из 26 стран.

В течение четырех дней будут проходить соревнования за звание чемпиона в разных дисциплинах и весовых категориях. Всего с 26 по 29 июня в Казани будет разыгран 321 комплект наград. За них будут сражаться мужчины и женщины старше 18 лет, юниоры и юниорки 15–17 лет, а также юноши и девушки 12–14 лет. В соревнованиях примут участие 14 спортсменов, представляющих Республику Татарстан.

Среди почетных гостей турнира ожидается присутствие технического директора Международной федерации ГТФ Хуан Ха, руководителя европейского комитета Международной федерации ГТФ Ивана Цачева, а также знаменитых спортсменов тхэквондо ГТФ, таких как многократные чемпионы России, чемпионы мира Денис Марцевич, Тимур Пархоменко, Наталья Тагиева и Андрей Кресс.

Вход на соревнования будет свободным.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.