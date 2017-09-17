Эксперт: Коммуникация власти и городских жителей сделала проект Горкинско-Ометьевского леса успешным

(Казань, 24 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Коммуникация между жителями Казани и городским руководством помогает развивать общественные пространства, и яркий пример тому — Горкинско-Ометьевский лесопарк. Такую оценку казанскому общественному пространству в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» высказал советник главы республики Карелия, политтехнолог Алексей Васильев.

«Проект интересен историей организации — планировалось построить дорогу через лесопарк, но жители вышли с инициативой, и руководство создало там благоустроенное общественное пространство. И сейчас там все сделано абсолютно правильно. Даже дорожки проложены там, где люди ходили, там где была обычная тропа», — сказал эксперт, добавив, что любой проект можно «убить», если не прислушаться к жителям города.

Отметим, что ранее Горкинско-Ометьевский лес занял первое место в рейтинге общественных пространств по мнению жителей столицы республики и экспертов.

В настоящее время в Казани эксперты и федеральные политологи обсуждают опыт Татарстана в сфере развития городской среды.

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