Ольга Васильева: В школе должно остаться и останется четыре документа

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Российским учителям снизят отчетную нагрузку, сообщает «РИА Новости».

О поправках, которые внесут в Трудовой кодекс, сообщила министр просвещения Ольга Васильева на парламентских слушаниях в Госдуме.

По ее словам, в школу поступает большое количество запросов, не имеющих прямого отношения к образовательному процессу и мешающих ему, такие как требования социальных служб, налоговой, МЧС. Обязательные отчеты о проделанной работе, предоставляемые в эти инстанции, привели к тому, что школа сейчас задыхается от ненужных бумаг.

«В школе должно остаться и останется четыре документа», — заявила министр.

К их числу она отнесла предметные рабочие программы, регулярно-тематическое планирование, электронный журнал, а также электронный дневник.

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