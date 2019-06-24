В столице Татарстана временно отключат программы телевидения и радиовещания

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). С завтрашнего дня и до 27 июня в столице РТ планируется отключение программ аналогового телевидения и радиовещания, сообщает портал мэрии Казани.

С 8 утра и до 6 вечера не будут транслироваться ряд каналов: Первый канал, «Россия 1», «Россия — Культура», «Россия Татарстан», Пятый канал, ТНВ, «Звезда». В это же время суток станут недоступными радиостанции «Радио Татарстан», «Радио Россия», «Ретро-ФМ», «Вести ФМ», «Маяк», «Наше радио» и «Серебряный дождь».

Причина временных неудобств — проведение плановых работ в городском радиотелецентре.

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