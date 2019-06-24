(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Республика Татарстан примет участников международного ралли «Шелковый путь», сообщают организаторы.

Основные мероприятия второй раз подряд будут проведены в Бугульме, которая примет эстафету у Чебоксар. 27 июня в городе организуют бивуак участников, культурную программу и парад участников, который пройдет по улицам города.

Культурная программа в Бугульме начнется в 16.00, а завершится в 20.00 на площади у Дома техники (ул. Мусы Джалиля, 31). В рамках праздника гостей ожидают концерт и специальная фотозона, где они смогут сделать памятные фото со знаменитыми раллийными экипажами.

Выезд колонны в направлении Челябинской области запланирован на раннее утро 28 июня.

В 2019 году маршрут девятого ралли-марафона «Шелковый путь» пройдет по абсолютно новым локациям: участников ожидают 10 этапов и скоростные участки по Восточной Сибири, таежным лесам России, степным дорогам Монголии, китайским равнинам и пескам пустыни Гоби. Финиширует ралли 16 июля в Дуньхуане [Китай] — городе у подножия высоких дюн.

Общая протяженность дистанции ралли составит более 5 тыс. км, она будет пройдена за 10 дней.

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