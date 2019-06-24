В Нижнекамске часы погибшего 75 лет назад солдата передали внучкам

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). На митинге в День памяти и скорби в Нижнекамске внучкам погибшего 75 лет назад солдата передали его личные вещи, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.
В руках женщин оказались ложка, подсумок, часы, добытые поисковиками из отряда «Нефтехимик» во время экспедиции.
Султангарай Сеитграев без вести пропал под Калугой во время Великой Отечественной войны, и с тех пор близкие не получали о нем никаких вестей, не знали о месте гибели родного человека.
Два года назад, в 2017 году, поисковики смогли опознать останки солдата по информации внутри смертного медальона.
Бойца похоронили в деревне Цветовка. В ближайшем времени родные навестят могилу деда-героя.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 22 июня сотни жителей Нижнекамска выложили слово «Помним» из зажженных свечей.