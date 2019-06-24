(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Житель Тукаевского района отдал 150 тысяч рублей за несуществующий мотор для лодки, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«56-летний житель поселка Сосновый Бор рассказал полицейским, что хотел купить устройство по объявлению, договорился о доставке и заплатил за товар прежде, чем его получил. В итоге злоумышленники перестали выходить с ним на связь», – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские установили, что номер афериста зарегистрирован в Сахалинской области.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.