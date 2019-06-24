На двух улицах Казани до конца июля ограничено движение транспорта

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В Казани до конца июля ограничено движение транспортных средств по улицам Саид-Галеева и Габдуллы Тукая. Об этом информирует мэрия Казани со ссылкой на соответствующие распоряжения исполкома города.

По улице Саид-Галеева движение будет ограничено на участке от улицы Кремлевская набережная до улицы Бурхана Шахиди.

По улице Габдуллы Тукая движение будет закрыто на тот же срок на следующем участке: от улицы Татарстан до улицы Бурхана Шахиди.

Принятые меры связаны с проведением ремонта улично-дорожной сети.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по этой же причине движение транспортных средств будет ограничено и по улице Николая Ершова.

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