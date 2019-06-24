Представительница РТ примет участие в Международных детских играх-2019

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Представительница Республики Татарстан Алиса Валеева примет участие в 53-х летних Международных детских играх. Об этом сообщает пресс-служба Федерации скалолазания в России.

Алиса Валеева – победитель первенства России-2017 по скалолазанию и серебряный призер ВЮС-2019 в дисциплине «трудность».

Соревнования будут проводиться в Уфе с 10 по 13 июля 2019 года. В программу включены 9 видов спорта, в том числе скалолазание. Участниками игр станут более 1,5 тыс. детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанская скалолазка завоевала серебро Всероссийских соревнований.

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