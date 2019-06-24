Минниханову рассказали в Тюрингии о возможностях искусственного интеллекта в архитектуре

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил лаборатории Веймарского университета Баухауз, который готовит специалистов в области искусства, дизайна, строительства и архитектуры. Руководителя республики ознакомили с проектами по созданию технологий умных городов. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РТ.

«Президенту Татарстана представили ряд высокотехнологичных проектов, над которыми сегодня работают специалисты Цифровой лаборатории. В частности, это решения в области развития транспортной инфраструктуры. На примере цифровой модели города Эрфурт Рустаму Минниханову рассказали о том, как новые технологии позволяют анализировать транспортные сети, исключать образование больших дорожных пробок, контролировать грузовые потоки», – сказали в пресс-службе. Созданная система также помогает контролировать состав атмосферного воздуха и следить за его загрязнением выхлопами автомобилей.

«Затем Рустаму Минниханову рассказали об опыте по внедрению возможностей искусственного интеллекта в строительстве и архитектуре. Одно из основных направлений - это информационное моделирование различных строительных процессов», – уточнили в пресс-службе. Руководителю республики презентовали трехмерную модель водоочистных сооружений, которая позволяет рассчитывать различные варианты компоновки конструкции. Ещё один пример глубокого внедрения компьютерных технологий в строительный процесс – развитие аддитивного производства. Так, Президент Татарстана посмотрел видеоролик, в котором принтер, созданный учеными Баухауза, печатает строительные панели из бетона.

В рамках презентации также было отмечено, что искусственный интеллект дает возможность экономить время и ресурсы. К примеру, это позволяет сокращать проектирования сетей широкополосного Интернета с шести недель до шести часов.

Отдельно Рустаму Минниханову представили умные датчики, разработанные ИТ-специалистами Баухауз. Небольшие приборы позволяют измерять различные параметры объектов, в том числе температуру материала, уровень колебания конструкций. Такие датчики можно устанавливать на мостах, чтобы контролировать их состояние и определять, когда объекту потребуется ремонт. Более того, датчики можно встраивать в строительный бетон, чтобы приборы отслеживали его состояние, наличие трещин и предупреждали о возможных нарушениях.

В университете Баухауз Рустам Минниханов также посетил Лабораторию визуализации и виртуальной реальности, где расположен 3D-дисплей, предназначенный для моделирования процессов в строительстве и инженерии. Система подходит для визуализации комплексных трехмерных симуляций. Инженеры и программисты могут работать вместе на виртуальной строительной площадке. Специальные 3D-очки дают возможность создавать объемное изображение объектов и работать над проектом большой командой. Благодаря камерам над экраном каждый участник проекта видит идеальную для его расположения перспективу. Изображение можно рассматривать под разными углами и проникать внутрь здания для исследования помещений и организации виртуальных встреч.

В завершение осмотра Рустам Минниханов поблагодарил представителей университета Баухауз за подробную презентацию. «Я думаю, что эти системы будут очень востребованы в строительстве. Например, прежде чем приступить к ремонтным работам, можно сделать маршрутизацию, подробно рассмотреть все процессы. Также это можно использовать в сфере медицины. Ранее в Тюмени я посетил Центр нейрохирургии, где на 3D-тренажёрах ведётся работа над наиболее сложными случаями. Это совершенно другой уровень работы», – подчеркнул Президент РТ.

Рустам Минниханов отметил большой потенциал сотрудничества Баухауз с республиканскими вузами. Ректор КГАСУ Рашит Низамов в свою очередь сообщил, что казанский университет уже ведёт работу с немецкими коллегами.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.